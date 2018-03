Möchte seine Karriere in Dortmund beenden: BVB-Profi Lukasz Piszczek.

26.03.2018 Dortmund. Fußballprofi Lukasz Piszczek will seine Laufbahn beim Bundesligisten Borussia Dortmund abschließen. "Ich werde meine Karriere in Dortmund beenden", sagte der 32-Jährige dem "Kicker".

Allerdings plant der Pole keine Vertragsverlängerung mehr. Sein derzeitiges Kontraktende 2020 sei ein gutes Datum für den Rücktritt. Ob er über den Sommer hinaus noch in der Nationalmannschaft spielen werde, will er nach der WM entscheiden.

2020 will der Außenverteidiger in seine Heimat zurückgehen. "Ich kehre nach Polen zurück und werde - nur aus Spaß - noch für meinen alten Verein LKS Goczalkowice spielen", sagte Piszczek. "Mit Profifußball hat das nichts mehr zu tun. Ich werde mich dort nur fit halten." Sein Stammverein spielt derzeit in der vierten Liga.

Piszczek war 2010 vom damaligen Absteiger Hertha BSC ablösefrei zum BVB gewechselt. In Berlin hatte ihn Trainer Lucien Favre zuvor vom Stürmer zum Rechtsverteidiger umgeschult. (dpa)