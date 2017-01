Ausleihe wahrscheinlich

16.01.2017 Hamburg. Fußball-Bundesligist Hamburger SV steht kurz vor der Verpflichtung von Kyriakos Papadopoulos. Der 24 Jahre alte Grieche wurde am Montag von HSV-Sportdirektor Jens Todt in der Hansestadt in Empfang genommen.

Der Innenverteidiger sollte am Nachmittag die medizinische Untersuchung absolvieren und dann einen Vertrag bis Saisonende unterzeichnen. Dem Vernehmen nach übernimmt der HSV den zwischen RB Leipzig und dem Papadopoulos-Club Bayer Leverkusen abgeschlossenen Leihvertrag. Kosten: Zwei Millionen Euro.

Papadopoulos wäre nach Mergim Mavraj (vorher 1. FC Köln) die zweite Verstärkung für die Defensiv-Abteilung, die durch die Abgänge der Innenverteidiger Cléber (Wechsel zum FC Santos) und Emir Spahic (freigestellt) dezimiert war. Bis zum Ablauf der Wechselfrist Ende Januar sucht der HSV noch einen defensiven Mittelfeldakteur.

Der Verein möchte bis dahin aber auch noch weitere Spieler abgeben. Kandidaten für einen Wechsel sind der vom türkischen Erstligisten Trabzonspor umworbene Mittelfeldakteur Aaron Hunt, der unter Trainer Markus Gisdol zuletzt keine Rolle gespielt hat. Zudem können die Edelreservisten Alen Halilovic und Nabil Bahoui den Club verlassen. (dpa)