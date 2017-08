3:2 gegen Dresden

27.08.2017 Bochum. Der VfL Bochum hat den ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga geschafft. Der Revierclub bezwang am 4. Spieltag Dynamo Dresden mit 3:2 (2:1). Der Siegtreffer gelang Lukas Hinterseer in der 88. Minute.

Vor 14 808 Zuschauern im Ruhrstadion brachte Philip Heise (11.) die Gäste zunächst in Führung, ehe VfL-Kapitän Felix Bastians mit zwei Toren (16. und 27./Foulelfmeter) die Partie drehte. Doch in der Schlussphase gelang den Sachsen durch Aias Aosman (77.) noch der Ausgleich, ehe Bochums Stürmer Hinterseer dem neuen Trainers Ismail Atalan den erstern Dreier in der 2. Liga bescherte. (dpa)