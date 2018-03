13.03.2018 Hamburg. Der bisherige U21-Erfolgscoach Christian Titz hat seine erste Einheit als Cheftrainer der Fußball-Profis des Hamburger SV geleitet.

Mit Applaus begrüßten rund 150 Fans den neuen Hoffnungsträger, der den abstiegsbedrohten Club in der Bundesliga halten soll. Titz ließ bei der von mehreren Kamera-Teams und zahlreichen Medienvertretern beobachteten Einheit auch fünf Nachwuchskräfte aus der HSV-II-Mannschaft mittrainieren, die in der Regionalliga Nord Spitzenreiter ist.

Die HSV-Profis belegen derzeit einen direkten Abstiegsplatz. Im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Hertha BSC soll durch einen Sieg der Sieben-Punkte-Rückstand auf den Relegationsrang verkürzt werden. Insgesamt acht Spiele bleiben dem 46 Jahre alten Nachfolger von Bernd Hollerbach noch bis zum Saisonende, um den ersten Abstieg der HSV-Vereinsgeschichte abzuwenden.

Titz rief bei der Pressekonferenz nach dem Training einen Neustart aus. "Was war, interessiert mich nicht. Es zählt nur noch das Hier und Jetzt. Der volle Fokus liegt auf dem Heimspiel gegen Hertha BSC am Samstag", sagte er. Der 46 Jahre alte Coach sieht eine "echte Chance", den HSV doch noch in der Liga zu halten.

"Die Spieler haben zuletzt ordentlich einstecken müssen. Heute haben sie gesehen, dass hier noch eine Aufbruchstimmung möglich ist", sagte Titz nach dem freundlichen Empfang für Profis und Coach bei dessen erster Einheit als Cheftrainer. "Wir haben gegen Hertha die Chance, die Situation positiv zu beeinflussen. Das müssen wir nutzen", betonte Titz. (dpa)