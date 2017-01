Fünf Profis fehlen

03.01.2017 München. Einen Tag vor dem Abflug ins Trainingslager nach Portugal hat Vítor Pereira seine erste Einheit als neuer Coach beim TSV 1860 München geleitet. Der Hoffnungsträger beim dauerkriselnden Fußball-Zweitligisten schickte seine Profis an der Grünwalder Straße auf den Platz.

Verzichten musste er dabei auf fünf Spieler: Die Brasilianer Lucas Ribamar und Rodnei werden erst im Laufe des Tages aus ihrem Urlaub zurückerwartet. Auch Ivica Olic wegen eines Magen-Darm-Infekts und dessen ebenfalls angeschlagener Stürmerkollege Sascha Mölders verpassten das erste Training. Victor Andrade verzichtet nach seinem Kreuzbandriss auf den Portugal-Trip.

Auf der luxuriösen Trainingsanlage "One Troia Training Center" von Star-Trainer José Mourinho in der Nähe von Setúbal bereitet sich 1860 von Mittwoch an 16 Tage lang auf die Rückrunde vor. An der Atlantik-Küste sind vier Testspiele geplant. Der Rückrundenauftakt in der 2. Bundesliga steigt dann am 27. Januar gegen die SpVgg Greuther Fürth. (dpa)