Ingolstadt siegt

05.04.2017 Augsburg. Mit zwei Kopfballtoren hatte der nur 1,70 Meter große Almog Cohen großen Anteil am Ingolstädter Sieg im bayerischen Kellerduell beim FC Augsburg. Die Gastgeber kamen zwar noch einmal heran - aber zu spät.

Der zu früh abgeschriebene FC Ingolstadt hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga das nächste Lebenszeichen ausgesendet.

Der Tabellenvorletzte gewann das bayerische Kellerduell beim FC Augsburg am Ende knapp mit 3:2 (2:0) und rückte mit dem zweiten Sieg in der Englischen Woche bis auf vier Punkte an den FCA heran, der mit 29 Zählern weiterhin den Relegationsplatz 16 belegt.

"Alle haben uns für tot gehalten, aber wir leben wieder. Ingolstadt hat wieder Puls", sagte FCI-Kapitän Marvin Matip. Sonny Kittel (24. Minute) und der nur 1,70 Meter große Almog Cohen mit zwei Kopfballtoren (35./67.) brachten den FC Ingolstadt mit 3:0 in Führung. FCA-Kapitän Paul Verhaegh (76./Foulelfmeter) und der eingewechselte Halil Altintop (82.) sorgten mit ihren Toren noch für eine spannende Schlussphase, doch am Ende haderten die Augsburger mit ihrer Abwehrschwäche. "Sechs Stück in München, heute wieder drei, das war alles zu billig", sagte Verteidiger Martin Hinteregger.

Den Ingolstädtern bietet sich urplötzlich die Chance, am Sonntag im Heimspiel gegen den Tabellenletzten Darmstadt 98 weiter nachzulegen. Sogar der 15. Platz, der die direkte Rettung bedeuten würde, ist bei fünf Punkten Abstand für die Oberbayern wieder in Reichweite.

Fußball für Ästheten bekamen die 29 528 Zuschauer erwartungsgemäß nicht geboten. Aber die Ingolstädter schöpften ihre begrenzten Möglichkeiten lange besser aus. Im Gegensatz zum Gastgeber, der an das 0:6 von München anknüpfte. Zwar hatte FCA-Coach Manuel Baum sein Team kräftig umgekrempelt, aber kein taugliches Konzept verordnet.

Der nach wochenlanger Pause ins Mittelfeld zurückgekehrte Daniel Baier bemühte sich vergeblich um Ordnung und durchdachte Angriffe, die der isländische Torjäger Alfred Finnbogason bei seinem Comeback nach mehr als einem halben Jahr Verletzungspause vollenden sollte. Doch bis zur Schlussphase ging nichts, Schüsse von Raúl Bobadilla (19.) und Konstantinos Stafylidis (20) flogen über das Tor.

Die Gäste standen hinten lange stabil und nutzten vorne die Abwehrfehler des FCA aus. Nach einer Flanke von Pascal Groß waren sich FCA-Torwart Marwin Hitz und Verteidiger Kevin Danso uneinig. Das Geschenk nahm Kittel mit seinem ersten Bundesligator für den FCI dankbar an. Augsburg agierte danach noch verunsicherter. Und der Tabellenvorletzte legte nach. Einen Freistoß von Groß durfte ausgerechnet der kleine Mittelfeldmann Cohen ungestört einköpfen.

Erstaunlicherweise nahm Baum zur Pause weder personelle Wechsel noch taktische Veränderungen vor. Das spielte dem Gäste-Team von Trainer Maik Walpurgis in die Karten. Gefahr strahlte bei Augsburg fast nur Bobadilla aus, der Finnbogason bediente, aber der Isländer konnte bei seinem Kaltstart den Ball nicht kontrollieren (63.). Als Baum dann gerade die Dreierkette aufgelöst hatte, durfte Cohen ein zweites Mal einköpfen, diesmal nach Suttner-Flanke. Ein Fallrückzieher am Mann von Roger im eigenen Strafraum ermöglichte Verhaegh das Elfmetertor. Altintop legte bedient von Verhaegh nach, aber zum 3:3 reichte es für den viel zu spät leidenschaftlich spielenden FC Augsburg nicht mehr. (dpa)