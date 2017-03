31.03.2017 Leipzig. RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff sieht die Teilnahme seines Clubs an der Champions League bei einer sportlichen Qualifikation weiterhin nicht durch die UEFA-Regularien gefährdet.

"Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, wir sehen gar keine Probleme auf uns zukommen", sagte Mintzlaff nach einer Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten: "Wenn wir uns qualifizieren sollten, dann werden wir auch europäisch spielen."

Spekulationen, dass die UEFA wegen der möglichen gleichzeitigen Qualifikation von Red Bull Salzburg das Startrecht verweigern könnte, hatten die RB-Verantwortlichen schon mehrfach dementiert. Er könne auch nicht nachvollziehen, dass eine denkbare Auslosung von Leipzig und Salzburg in eine Gruppe bei manchem ein Geschmäckle hervorrufen könnte, meinte Mintzlaff. In Salzburg ist Red Bull Hauptsponsor.

In den letzten Jahren habe "ein Entflechtungsprozess stattgefunden", sagte Mintzlaff. So habe Ralf Rangnick seine Doppelfunktion als Sportdirektor in Salzburg und Leipzig auch mit dem Wissen beendet, "dass man hier irgendwann mal, sicherlich nicht so schnell wie es jetzt möglicherweise der Fall sein wird, europäisch spielt".

Mit drei Siegen in der anstehenden Englischen Woche könnte der Aufsteiger einen großen Schritt in Richtung Champions League machen. RB hat derzeit als Tabellenzweiter 48 Zähler gesammelt, an diesem Samstag empfängt das Team den Tabellenletzten SV Darmstadt 98. (dpa)