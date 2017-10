RB-Leipzig-Chef

22.10.2017 Berlin. RB Leipzig ist aus Sicht von Geschäftsführer Oliver Mintzlaff noch lange nicht auf Augenhöhe mit dem FC Bayern München.

Das betonte Mintzlaff vor den anstehenden Duellen des Vizemeisters mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister im DFB-Pokal und der Bundesliga in der "Welt am Sonntag". Der FC Bayern bringe seit vielen Jahren konstant gute Leistungen und sei nicht umsonst fünfmal in Folge deutscher Meister geworden. "Und zudem ist das ein Verein, der den vier bis fünffachen Umsatz von uns hat, und demzufolge können sie auch wieder mehr in den Sport investieren", sagte Mintzlaff. Mit Blick auf RB Leipzig fügte er hinzu: "Wir müssen die bisherige Entwicklung erst einmal weiter fortführen und bestätigen."

Das Verhältnis zu den Münchnern lobte Mintzlaff als sehr gut und respektvoll. Es gebe auch einen positiven Austausch, bei dem der FC Bayern in den unterschiedlichsten Bereichen auch immer wieder als Ansprechpartner zur Verfügung stehe. "Fakt ist, dass sowohl die Bayern als auch wir Vereine sind, die polarisieren. Und das ist auch nicht verkehrt", meinte Mintzlaff.

Am Mittwoch empfängt RB Leipzig den FC Bayern zum Spiel der zweiten Runde des DFB-Pokals, am kommenden Samstag sind die Münchner Gastgeber im Bundesliga-Duell. (dpa)