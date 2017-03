Gerüchte um Wechsel zu Bayern

31.03.2017 Mönchengladbach. Sportdirektor Max Eberl bleibt übereinstimmenden Medienberichten zufolge auch über den Sommer hinaus bei Borussia Mönchengladbach.

Eberl, der zuletzt immer wieder mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht wurde, soll seinen Vertrag bei dem Fußball-Bundesligisten sogar vorzeitig verlängern, wie der Kölner "Express" und der TV-Sender Sky am Freitag berichteten. Auch das Fachmagazin "kicker" meldete, Eberl werde in Gladbach bleiben.

Der 43-Jährige war den Gerüchten um einen Wechsel zum FC Bayern zuletzt mehrmals entgegengetreten. "Es gibt kein Angebot. Ich habe einen Vertrag in Mönchengladbach und nichts ist passiert. Es braucht kein Ultimatum, es gibt nichts, das sage ich zum x-ten Mal. Der Stand ist jetzt, dass ich im Sommer in Mönchengladbach bin", hatte er vor zwei Wochen erklärt. Der Verein war am Freitagabend zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. (dpa)