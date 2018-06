27.06.2018 Mainz. Der frühere Nationaltorwart René Adler steht möglicherweise vor dem Ende seiner Fußball-Karriere.

"Wir werden uns in den nächsten Tagen in Absprache mit dem Spieler zu dem Thema äußern", sagte Rouven Schröder, Sportvorstand des Bundesligisten FSV Mainz 05, der "Bild"-Zeitung. Der 33 Jahre alte Schlussmann hatte sich am 2. Mai eine Knieverletzung zugezogen, die eine Operation notwendig machte.

Adler hat mit Reha-Maßnahmen begonnen und ist inzwischen wieder in Mainz. In der vergangenen Saison war er mehrfach verletzt und kam auf 14 Bundesligaeinsätze. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2019.

In seiner Laufbahn hatte Adler immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Vor der WM 2010 brach er sich in einem Bundesligaspiel für Bayern Leverkusen eine Rippe und musste seine Teilnahme am Weltturnier in Südafrika absagen. Dadurch ebnete er dem heutigen Nationalkeeper Manuel Neuer den Weg zur Nummer eins im DFB-Team. (dpa)