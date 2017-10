Nach Schulter-OP

19.10.2017 Mainz. Stürmer Karim Onisiwo wird dem FSV Mainz 05 drei Monate lang fehlen. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wurde der 25 Jahre alte Österreicher an der Schulter operiert.

Bei dem Eingriff wurde die Gelenklippe der Schulter wieder befestigt und der Schulterapparat so stabilisiert. Onisiwo hatte sich in der vergangenen Woche im Training die Schulter ausgekugelt. Nach dem Eingriff wird Onisiwo direkt mit Reha-Maßnahmen in Mainz beginnen. (dpa)