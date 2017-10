25.10.2017 Mainz. Ex-Nationaltorwart René Adler hat sich im DFB-Pokalspiel gegen Holstein Kiel (3:2) eine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen und droht dem Bundesligisten FSV Mainz 05 für längere Zeit nicht zur Verfügung zu stehen.

Von der Verletzung seien auch Sehnen betroffen, teilte der Verein nach einer Untersuchung des 32-Jährigen in der Uniklinik Mainz mit. Weitere Untersuchungen in den kommenden Tagen sollen Aufschluss darüber bringen, wie lange Adler genau ausfällt und welche Behandlungsmethoden zur Anwendung kommen. Der im Sommer vom Hamburger SV gekommene Schlussmann hatte die Verletzung am Dienstagabend ohne gegnerische Einwirkung erlitten. (dpa)