Am trainingsfreien Tag

02.11.2017 München. Thomas Müller hat erstmals nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel wieder ein leichtes Lauftraining beim FC Bayern absolviert.

Wie die Münchner mitteilten, war der Offensivstar 25 Minuten auf dem Rasen aktiv. Am eigentlich trainingsfreien Tag standen auch Juan Bernat nach seinem Syndesmosebandriss und Robert Lewandowski nach seinen muskulären Problemen im Oberschenkel auf dem Platz.

Der polnische Torjäger war im Hinblick auf das Bundesligatopspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund im Champions-League-Duell mit Celtic Glasgow (2:1) am Dienstag geschont worden. Müller hatte sich am 21. Oktober beim 1:0 gegen den Hamburger SV einen Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel zugezogen. (dpa)