Saison-Aus für Drmic

28.04.2017 Mönchengladbach. In der Saison-Endphase nehmen die Personalprobleme bei Borussia Mönchengladbach weiter zu. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, fällt Josip Drmic für die restlichen Bundesligaspiele aus.

Der Schweizer Nationalstürmer kann wegen erneuter Probleme am rechten Knie, das durch einen Knorpelschaden vorgeschädigt ist, nicht mehr eingesetzt werden. Auf eine Operation wird zunächst verzichtet, die Verletzung wird konservativ behandelt.

Beim FSV Mainz 05 am Samstag muss Dieter Hecking auf insgesamt neun verletzte Spieler verzichten. "Stand jetzt kommt auch keiner zurück", sagte Borussias Trainer. Trotz der bedenklichen Personalnot bleibt es das Ziel, am Ende Platz sieben zu belegen, der womöglich zum Einzug in die Europa League genügt. (dpa)