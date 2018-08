Verletzung

06.08.2018 Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach muss in der Vorbereitung auf die neue Saison der Fußball-Bundesliga vorerst auf Ibrahima Traoré und Nico Elvedi verzichten.

Wie eine medizinische Untersuchung am Montag ergab, hat sich der 30 Jahre alte Angreifer Traoré am Samstag im Testspiel beim FC Southampton (3:0) einen kleinen Muskelfaserriss im rechten Adduktorenbereich zugezogen. Der 21 Jahre alte Abwehrspieler Elvedi kann nach einer Blinddarm-Operation für mindestens zwei Wochen nicht am Training teilnehmen, wie die Borussia mitteilte. (dpa)