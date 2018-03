Bayer Leverkusen

LEVERKUSEN. Torjäger Lucas Alario zeigt beim 2:0 gegen Gladbach erneut seinen Wert für Bayer 04 Leverkusen. Der Argentinier erzielt einen Treffer selbst und bereitet einen weiteren vor.

Von Martin Sauerborn, 12.03.2018

Lucas Alario geriet erst in Schwierigkeiten, als er sich auf ungewohntem Terrain bewegen musste. Der Aufforderung, einen Satz auf Deutsch zu sprechen, verweigerte sich der argentinische Torjäger von Bayer 04 Leverkusen jedenfalls vehement mit dem Hinweis, dass er die Sprache noch zu lernen habe. Auf dem Fußballfeld dürfte der Lern- und Anpassungsprozess des 25-Jährigen spätestens seit Samstag abgeschlossen sein. Mit einem Tor und einem Assist führte die Nummer 13 die Werkself ins Glück und zu einem hochverdienten 2:0 (1:0)-Heimsieg im rheinischen Derby gegen Borussia Mönchengladbach.

Zunächst hatte Alario dafür gesorgt, dass die Leverkusener ihren Lohn für eine überlegene erste Halbzeit einfuhren. In Mittelstürmermanier veredelte er in der 39. Minute eine großartige Gemeinschaftsproduktion von Flankengeber Leon Bailey und Kopfballvorbereiter Kevin Volland mit seinem siebten Saisontreffer bei 17 Einsätzen zum 1:0. Nachdem Bayer es danach versäumte, den Sack frühzeitig zuzumachen und die eigentlich schwachen Gladbacher ihre Chance auf den Ausgleich suchten, erlöste der Argentinier die Hausherren, indem er Edeljoker Julian Brandt wie in der Vorwoche das 2:0 mustergültig auflegte (90.+2).

Wie schon beim 2:1 in Wolfsburg sammelte der letztjährige Sommertransfer so ein Tor und einen Assist. Insgesamt war er an sieben der jüngsten zehn Leverkusener Treffer beteiligt. „Ich fühle mich von Tag zu Tag wohler und komme immer besser rein, auch was das Zusammenspiel mit den anderen betrifft“, erklärte Alario, für den Bayer immerhin stolze 19 Millionen Euro an River Plate überweisen musste.

Sein Trainer misst den Stürmer aber nicht nur an seinen Toren: „Ich hatte vom ersten Tag an das Gefühl, dass er sich hier wohlfühlt. Mir ist aber eben auch die Arbeit gegen den Ball wichtig, und die beginnt ganz vorne. Das hat Lucas teilweise gut und teilweise nicht so gut gemacht. Deshalb habe ich ihn ein paar Mal draußen gelassen“, erklärte Heiko Herrlich. Gegen Gladbach erfüllte Alario die Vorgaben des Coaches zu 100 Prozent: „Er war aggressiv und hat viele Bälle erobert.“ Auch Rudi Völler lobte den Gaucho: „Lucas hält viele Bälle und verteilt sie klug“, adelte der Bayer-Sportdirektor Alario als perfekten Wandspieler.

Völler zeigte sich auch sonst vom Auftritt seines Teams nach zuletzt zwei 0:2-Heimniederlagen in Folge gegen Berlin und Schalke angetan: „Das war unsere beste Rückrundenleistung. Wir hatten die nötige Ruhe, konnten uns fußballerisch vom Gladbacher Pressing befreien und haben uns Chancen herausgespielt. Einziger Kritikpunkt ist, dass wir nicht früher das 2:0 gemacht haben.“

Für Völler war's die beste Rückrundenleistung

Weil es den hochveranlagten Leon Bailey, Kai Havertz & Co aus nachvollziehbarer Unerfahrenheit an der einen oder anderen Stelle ihres Spiels noch an Vollkommenheit fehlt, hätten die Gäste nach der Umstellung auf eine Dreierkette (70.) durch Josip Drmics Kopfball (82.) und ein Fast-Eigentor von Wendell (89.) die Partie auf den Kopf stellen können. „Das wäre ein sehr glücklicher Punkt gewesen“, erkannte Dieter Hecking die Leverkusener Überlegenheit trotzdem an. Weil Drmic vorbeizielte und Bayer-Keeper Bernd Leno Wendells Flugkopfball-Aufsetzer über die Latte lenkte, musste der Borussen-Coach aber die 400. Bundesliga-Auswärtsniederlage der Gladbacher kommentieren.

Zu allem Überfluss beklagten die in dieser Saison ohnehin personell arg gebeutelten Fohlen den Mittelfußbruch von Abwehrchef Jannik Vestergaard sowie Verletzungen von Christoph Kramer und Vincenzo Grifo. Im Rennen um die Europapokalplätze sind die Gladbacher erst einmal ins Hintertreffen geraten, aus dem Kampf um die Champions League wohl sogar schon ausgeschieden.

Im Gegensatz zu Bayer 04. „Wichtig war, dass wir einen direkten Konkurrenten auf neun Punkte distanziert haben“, freute sich Herrlich wie Völler über die Festigung des Platzes unter den Top vier: „Vor zwei Wochen hatten wir gegen Schalke schon die Chance. Diesmal haben wir sie genutzt.“ Auch dank ihres argentinischen Glücksbringers mit der Nummer 13, die Alario nach dem Spiel stolz vor eine argentinische TV-Kamera hielt.