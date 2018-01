09.01.2018 München. Die angeschlagenen Bayern-Spieler Robert Lewandowski und Mats Hummels machen Fortschritte.

Stürmer Lewandowski absolvierte am Dienstag rund 45 Minuten der einstündigen Einheit am Vormittag, Verteidiger Hummels nahm am gemeinsamen Aufwärmtraining teil und setzte anschließend sein individuelles Training fort.

Lewandowski und Hummels hatten im Trainingslager in Doha nur individuell trainieren können. Von seiner Erkältung hat sich Rechtsverteidiger Joshua Kimmich wieder vollständig erholt, er konnte die erste Einheit seit der Rückkehr aus Katar auch komplett mitmachen. Im Kader für das Testspiel gegen den Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach fehlte der Nationalspieler aber wegen leichter Rückenbeschwerden. Der FC Bayern München eröffnet am Freitag (20.30 Uhr) beim Tabellenvierten Bayer Leverkusen die Bundesliga-Rückrunde. (dpa)