Deutliche Niederlage gegen die Bayern

Leverkusen. Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München steht zum 22. Mal im Endspiel um den DFB-Pokal. In Leverkusen gab es einen 6:2-Sieg.

Von Martin Sauerborn, 17.04.2018

Die Chance auf das sagenhafte Triple mit und von Jupp Heynckes schwebte über der BayArena. Genau wie die romantische Aussicht, dass Stefan Kießling im Spätherbst seiner Karriere noch einmal Berliner Finalluft schnuppern kann. Bevor aber eine dieser wunderbaren Geschichten wahr werden konnte, musste das DFB-Halbfinale zwischen Bayer 04 Leverkusen und Bayern München erst einmal gespielt werden. Und es war das verheißungsvolle Duell der beiden aktuell aufregendsten Mannschaften, das die 30.210 Zuschauer in seinen Bann zog und die Story dieses sommerlichen 17. April schrieb. Mit einem allerdings einseitigen Ausgang, den die meisten erwartet und einige befürchtet hatte. Die Bayern untermauerten ihren Status als Branchenführer mit einem eindrucksvollen 6:2 (2:1) und zogen verdient ins Endspiel ein.

Als Jupp Heynckes vor dem Anpfiff die Katakomben der BayArena betrat, um lächelnd in Richtung seines Platzes zu schreiten, empfing ihn die Entourage der Gastgeber mit freundlichem Respekt. Der Bayern-Trainer hatte es im Vorfeld der Partie natürlich auch nicht versäumt, seine ehemalige Mannschaft zu loben, wies aber genauso auf die großartige Stimmung in seinem Team und dessen große Lust am Fußball hin. Wie groß diese Lust tatsächlich ist, bekam die Elf von Heiko Herrlich sofort zu spüren. Der Bayer-Trainer hatte klar gemacht, dass an diesem Abend alles passen müsse, damit der Tabellendritte der Bundesliga gegen den alten und neuen Meister eine Chance haben könnte. Doch es passte erst einmal gar nichts. Schon nach 120 Sekunden kam Thomas Müller frei zum Kopfball, den Bernd Leno per Fuß abwehrte. Den Abpraller drosch Javier Martinez sofort zurück in Richtung Tor und Robert Lewandowski fälschte per Hacke zum 0:1 ab (3.).

Bayer schüttelte sich, vergab aber durch Kevin Volland eine sehr gute Kopfballchance (6.), um dann ein zweites Mal hinten auseinanderzufliegen. Lars Bender und Julian Baumgartlinger konnten Franck Ribéry nicht aufhalten, dessen Flanke der blank stehende Lewandowski per Direktabnahme sauber zum 0:2 verarbeitete (9.). Rasanz und Dominanz der Bayern erdrückten die Leverkusener, die brauchten, um sich zu sortieren. Lars Benders Kopfballtor brachte dann schnell die Hoffnung zurück (16.). Bayer war jetzt dicht dran, hatte durch Sven Bender (31.) und Karim Bellarabi (37.) zwei Gelegenheiten zum Ausgleich. Bayer fehlte irgendwie auch das letzte Quäntchen Mut, das es braucht, um diese Münchner ernsthaft in Gefahr zu bringen. Der hochveranlagte Kai Havertz zum Beispiel zauderte und zögerte, anstatt seine Fähigkeiten auszuspielen. Als 18-Jähriger zahlt er in solchen Spielen eben auch manchmal Lehrgeld.

Trotzdem blieb die Werkself dem Favoriten auf den Fersen und war dem 2:2 direkt nach der Pause bei einer Doppelchance von Volland und Bellarabi (50.) wieder nahe. Es brauchte aber nur zwölf Minuten von nah bis ganz weit weg. Die Bayern bestraften nämlich die mangelnde Chancenverwertung der Hausherren auf brutalste Art und Weise. Thomas Müller (52./64.) und Thiago (61.) stellten mit wunderbar herausgespielten Toren auf 5:1. Das 2:5 von Leon Bailey (72.) und Müllers dritter Treffer (78.) rundeten den für Münchner und Zuchauer unterhaltsamen Abend passend ab. Leverkusen hatte wieder einmal die Chance auf einen Titel vertan, während ein Kapitel der Heynckes-Triple-Neuauflage nun am 19. Mai in Berlin geschrieben werden kann.

Leverkusen: Leno; L. Bender, Tah, S. Bender, Retsos (46. Bailey); Baumgartlinger (61. Alario), Araguiz; Brandt, Havertz; Volland, Bellarabi (67. Henrichs). – München: Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba (46. Rafinha); Martinez, Thiago (87. Süle), Robben, Ribery; Müller (80. James), Lewandowski. – SR.: Siebert (Berlin). – Zuschauer: 30210. – Tore: 0:1 Lewandowski (3.), 0:2 Lewandowski (9.), 1:2 L. Bender (16.), 1:3 Müller (52.), 1:4 Thiago (61.), 1:5 Müller (64.), 2:5 Bailey (72., 2:6 Müller (78.). – Gelbe Karten: Retsos; Boateng.