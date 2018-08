31.08.2018 Leipzig. Fußball-Bundesligist RB Leizpig scheint den Wechsel-Poker um Wunschspieler Ademola Lookman verloren zu haben. Der 20 Jahre alte Offensivspieler soll trotz mehrerer Angebote der Sachsen nun doch beim englischen Premier-League-Club FC Everton bleiben.

"Unsere Entscheidung ist getroffen. Er bleibt natürlich Teil unserer Pläne. Er ist unser Spieler und muss arbeiten, um seine Position in unserer Mannschaft zu übernehmen", sagte Evertons Coach Marco Silva auf einer Pressekonferenz.

Lookman war im Winter bis Ende Juni von den Sachsen ausgeliehen worden und hatte in elf Bundesliga-Einsätzen fünf Tore erzielt. Schon während der Saison hatte RB betont, ihn fest verpflichten zu wollen. Und auch danach war Lookman der Wunschtransfer von Coach Ralf Rangnick. "Wir wollen ihn; und er will auch zu uns", hatte er gesagt.

Silva hatte zudem zwischendurch auch angedeutet, dass der schnelle Offensivspieler bei einer entsprechenden Ablösesumme gehen könne. Doch Everton lehnte mehrere Offerten der Leipziger ab. Zuletzt soll RB kolportierte 28 Millionen Euro geboten haben.

Rangnick wollte bis zum Schließen des Transferfensters noch zwei Spieler verpflichten. "Vielleicht ist es wieder so, dass es erst auf den letzten Drücker passiert", hatte Rangnick am Vortag nach dem Einzug in die Gruppenphase der Europa League gesagt. Sollten seine Wünsche nicht in Erfüllung gehen, "dann bricht bei uns aber auch keine Sinnkrise aus."

Nachdem Nationalspieler Sebastian Rudy zum FC Schalke 04 wechselte, ist bei RB neben der Position in der Offensive auch ein Platz im zentralen Mittelfeld unbesetzt. Für die Dreifach-Belastung in Liga, DFB-Pokal und Europa League sei der Kader noch zu dünn besetzt. (dpa)