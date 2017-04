Bayer Leverkusen

Leverkusen. Auch vor dem Spiel an diesem Mittwoch in Darmstadt ignoriert der Bayer-Trainer die Realität – und die heißt Abstiegskampf. Die Spielweise der Leverkusener ist so konfus geblieben wie zuletzt unter Roger Schmidt.

Von Gregor Derichs, 05.04.2017

Bayer 04 Leverkusen ist in die schwerste Krise seit dem Fast-Abstieg 1996 geschlittert. Aber Trainer Tayfun Korkut windet sich einzugestehen, dass sein Team in den Abstiegskampf verwickelt ist, während Sportdirektor Rudi Völler zugibt, dass er wegen der miesen Lage schlechter schlafe. Fest steht: Wenn die Leverkusener an diesem Mittwoch (Anstoß, 20 Uhr) die Partie beim Tabellenletzten Darmstadt 98 nicht gewinnen, wird die Gefahr noch größer. Nur ein Sieg in Südhessen zählt, andererseits müsste Völler bilanzieren: Der Trainerwechsel ist gescheitert, ein Effekt hat sich noch nicht eingestellt.

Unbestreitbar sind die Fakten: Der Wechsel auf dem Cheftrainerposten von Roger Schmidt zu Korkut vor vier Wochen hat bisher nichts gebracht. Nur zwei von neun möglichen Punkten in der Liga holte die Werkself unter der Leitung von Korkut, dazu ein wertloses 0:0 bei Atletico Madrid beim K.o. in der Champions League. Eine ebenso ernüchternde Erkenntnis: Die Spielweise des Teams ist so konfus geblieben wie in den letzten Monaten unter Schmidt. Ob Korkut wirklich gut damit beraten ist, den Abstiegskampf auszublenden und sogar – wie am Freitag noch geschehen – auf die Europapokalplätze zu schielen, ist zumindest fragwürdig.

„Wir orientieren uns nicht an irgendwelchen Spekulationen“, erklärte der Trainer des Fußball-Bundesligisten nach dem 3:3 gegen Wolfsburg am Sonntag. Die prekäre Lage, also die Möglichkeit eines Sturzes in die 2. Liga, als „Spekulation“ zu umschreiben, deutet eigentlich auf eine heftige Wahrnehmungsstörung hin. Am Dienstag ging Korkut auf der Pressekonferenz blumig auf die Lage ein: „Wir werden die Augen davor nicht verschließen. Aber solange wir das Licht nach oben sehen, werden wir nicht ins Dunkel schauen.“ Im sechsten Spiel unter der Leitung des 43-Jährigen muss nun endlich ein Dreier her, denn danach folgen die schweren Aufgaben in Leipzig und zu Hause gegen Bayern München.

Ein Sieg ist eine Erfahrung, die Bayer 04 zuletzt am 17. Februar beim 3:1 in Augsburg machte. Nur noch drei Punkte beträgt der Abstand auf den 16. Rang, der mit den Relegationsspielen gegen den Zweitliga-Dritten verbunden ist. Wie labil ihr Nervenkostüm ist, zeigten die Leverkusener gegen Wolfsburg. Bis zur 81. Minute führten sie 2:0, doch dann hagelte es drei Gegentreffer durch Mario Gomez, ehe Kai Havertz mit seinem Treffer in der 89. Minute die zweite Niederlage unter Korkut abwendete. Völler giftete danach gegen Schiedsrichter Deniz Aytekin wegen dessen Elfmeter-Entscheidung für die „Wölfe“ in der 87. Minute. Die Schuldigen wurden also außerhalb des Clubs gesucht. „So ist halt diese verfluchte Saison“, sagte Völler.

Dass Jonathan Tah und Chicharito in Darmstadt wieder mitspielen werden, ist einigermaßen unwahrscheinlich. Leon Bailey, der am Sonntag wegen eines grippalen Infekts im Team fehlte, könnte in Darmstadt im Kader stehen. Zeitgleich zum Wolfsburg-Spiel hatte sich Bailey im belgischen Genk einen per Video im Internet veröffentlichten Streit mit einem Profiboxer geliefert. „Ich werde ihm die Ohren lang ziehen“, sagte Völler nur. Er hat größere Probleme.