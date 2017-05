Wechsel nach England?

20.05.2017 Ingolstadt. Fußball-Profi Sead Kolasinac wird den FC Schalke 04 wie erwartet verlassen. Das berichteten dessen Teamkollegen Guido Burgstaller und Naldo ach dem 1:1 der Gelsenkirchener im letzten Saisonspiel beim Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt.

Der 23 Jahre alte Verteidiger habe die Mannschaft über seinen Abschied in der zurückliegenden Woche informiert. Kolasinac verpasste das letzte Saisonspiel wegen einer Gelbsperre. Sein Vertrag läuft aus. Er kann Schalke damit ablösefrei verlassen. Es wird damit gerechnet, dass er nach England wechselt. Heißester Kandidat für eine Verpflichtung von Kolasinac ist der FC Arsenal.

Ungewiss ist die Zukunft von Nationalspieler Leon Goretzka. Der Mittelfeldspieler, der noch bis 2018 unter Vertrag steht, wird mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. "Wir entscheiden es, nur wir", sagte Sportvorstand Christian Heidel in Ingolstadt zur Zukunft von Goretzka: "Wir gehen felsenfest davon aus, dass Leon in der nächsten Saison für Schalke spielt. Ich kann mir ganz wenige Szenarien vorstellen, dass es nicht so ist. Leon ist mit der wichtigste Spieler für Schalke." (dpa)