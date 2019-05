Neuer S04-Coach

31.05.2019 Madrid. Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat dem Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 zur Verpflichtung seines engen Freundes David Wagner gratuliert.

"Es wird meine Freunde in Dortmund vielleicht nicht so sehr freuen, aber Schalke hat einen richtig guten Trainer bekommen", sagte Klopp kurz vor dem Champions-League-Endspiel am Samstag gegen Tottenham Hotspur in einem Sport1-Interview.

Der 47 Jahre alte Wagner trainierte zuletzt den englischen Club Huddersfield Town und unterschrieb bei den Schalkern einen Dreijahresvertrag. "Dave hat natürlich schon immer ein Herz für Schalke gehabt, dadurch dass er da gespielt hat. Es ist ein großes Ding für ihn, ein großer Verein", sagte Klopp. "Jetzt haben sie endlich den Trainer, der die ganze Sache bei ordentlicher Mithilfe von außen auch auf Normalmaß beruhigen kann und dann können sie von da aus starten."

Wagner ist der Trauzeuge des Liverpool-Trainers, beide spielten früher bei Mainz 05 zusammen. "Noch schwerer als Schalke hätte er es aber nicht machen können", sagte Klopp im Scherz über das Trainerdebüt seines Freundes in der Bundesliga. (dpa)