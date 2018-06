HSV-Angreifer

21.06.2018 Hannover. Fußball-Bundesligist Hannover 96 will Angreifer Bobby Wood vom Absteiger Hamburger SV verpflichten.

"Wood ist ein Thema", sagte 96-Clubchef Martin Kind dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Er ist aus dem Urlaub zurück, und jetzt werden die Gespräche intensiviert." Der US-Stürmer ist wegen seiner Länderspiel-Einsätze vom HSV-Trainingsstart am Samstag noch befreit und muss erst am 2. Juli erscheinen.

Der 25 Jahre alte Wood war 2016 von Union Berlin zum HSV gekommen, hatte in der Abstiegssaison der Hamburger aber nur zwei Tore erzielt. Laut Medienberichten soll auch Borussia Mönchengladbach an Wood interessiert sein. In Hamburg besitzt Wood noch einen Vertrag bis 2021. (dpa)