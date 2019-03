Dänischer Nationalspieler

14.03.2019 Leipzig. Yussuf Poulsen soll nach Informationen des "Kicker" vor einer Verlängerung seines Vertrages beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig stehen.

Beide Seiten sollen sich auf die Modalitäten bereits geeinigt haben, die Verkündung soll unmittelbar bevorstehen, schrieb das Fachmagazin. Der aktuelle Vertrag des 24 Jahre alten Dänen ist bis Ende Juni 2021 gültig.

Poulsen spielt seit Mitte 2013 bei RB, er wechselte von Lyngby BK zum damaligen Drittligisten. Der 1,93 Meter große Angreifer stieg mit dem Team in die zweite und in die erste Liga auf. In dieser Spielzeit wirkt der dänische Nationalspieler stärker als je zuvor und ist aus der Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick praktisch nicht wegzudenken.

Der zweikampfstarke Angreifer ist mit zwölf Toren der erfolgreichste RB-Spieler in der bisherigen Saison, zuletzt wurde er beim 0:0 gegen den FC Augsburg in der Red Bull Arena schmerzlich vermisst. Poulsen konnte wegen einer Verletzung nicht spielen. Am Dienstag absolvierte der Stürmer zumindest wieder ein leichtes Lauftraining. Ob er am Samstag gegen den FC Schalke einsatzbereit ist, steht nicht fest. (dpa)