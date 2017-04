"Reiflich überlegt"

27.04.2017 München. Philipp Lahm wird nach dem verpassten Einzug ins DFB-Pokalfinale mit dem FC Bayern München sein Karriereende nicht noch einmal überdenken.

"Das ist eine reiflich überlegte Entscheidung. Das Gefühl ändert sich nicht. Deswegen wird es da keine andere Meinung von mir geben", sagte der 33 Jahre alte Fußball-Weltmeister nach dem 2:3 am Mittwochabend im Halbfinale gegen Borussia Dortmund.

Lahm hätte seine Laufbahn nur zu gerne mit einem großen Endspiel in Berlin gegen Eintracht Frankfurt beendet. In der vergangenen Woche war bereits im Viertelfinale gegen Real Madrid sein Traum vom Champions-League-Endspiel zerstört worden.

Sein letztes Spiel als Profi dürfte Lahm nun am 20. Mai in der Bundesliga gegen den SC Freiburg bestreiten. Im Anschluss an das letzte Saisonspiel dürfte er in der Münchner Arena noch einmal als Kapitän die Meisterschale in Empfang nehmen.

Der Rekordmeister führt die Tabelle vier Spieltage vor Saisonende mit acht Punkten Vorsprung auf RB Leipzig an. "So schwer es heute fällt: Ich versuche, die letzten Wochen als Fußballprofi zu genießen", sagte Lahm nach dem Pokal-K.o. (dpa)