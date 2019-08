18.08.2019 Kiel. Der Karlsruher SC hat die Rückkehr an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Nach Siegen an den ersten beiden Spieltagen musste sich der Aufsteiger mit 1:2 (1:1) bei Holstein Kiel erstmals in der noch jungen Saison geschlagen geben.

Vor 11.000 Zuschauern im Holstein-Stadion erzielte Jae-Sung Lee (45., 64. Minute) die Tore zum ersten Saisonsieg der Kieler, die sich dank des Dreiers vorerst vom Tabellenende entfernten. Kiels Jonas Meffert sah wegen groben Foulspiels die Rote Karte (87.). Die Führung durch Lukas Grozurek (17.) reichte am Ende nicht zum Punktgewinn der Gäste.

Im Kieler Dauerregen plätscherte die Partie anfangs so vor sich hin - bis sich Grozurek ein Herz nahm und wie aus dem Nichts aus 18 Metern einschoss. Der KSC hatte nun zunächst mehr vom Spiel, konnte aber seine Überlegenheit nicht in weitere Tore ummünzen. Dafür traf Lee nach schöner Einzelaktion mit einem präzisen Linksschuss in den Winkel. Es war der erste nennenswerte Torschuss der Hausherren. Auch nach der Pause stand der auffällige Südkoreaner Lee im Mittelpunkt: Erst traf er den Pfosten (53.) und kurz darauf zum Sieg. Auch die KSC-Schlussoffensive gegen dezimierte Störche änderte daran nichts. (dpa)