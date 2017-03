Der Kölner Frederik Sörensen (r) verletzte sich gegen die Bayern am Oberschenkel.

05.03.2017 Köln. Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss auf unbestimmte Zeit auf Abwehrspieler Frederik Sörensen verzichten. Der Däne erlitt bei der 0:3-Niederlage gegen Bayern München nach Clubangaben eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel und muss mit dem Training aussetzen.

Über die Schwere der Verletzung machte der Club keine Angaben. Der 24 Jahre alte Sörensen, der in dieser Saison nur einmal wegen einer Gelbsperre fehlte, musste am Samstag in der 56. Minute ausgewechselt werden. (dpa)