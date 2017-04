05.04.2017 Leverkusen. Verena Hagedorn ist neue Trainerin des Frauenfußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen. Die 34-Jährige arbeitete seit vergangenem September als Assistentin von Bundestrainerin Steffi Jones bei der Frauen-Nationalmannschaft.

Der Deutsche Fußball-Bund legte der früheren Nationalspielerin laut einer Mitteilung für den Wechsel in die Bundesliga keine Steine in den Weg. Bei den Bayer-Frauen, die als Tabellen-Elfte zurzeit einen direkten Abstiegsplatz belegen, übernimmt Hagedorn das Amt von Malte Dresen, der das Team seit dem Rückzug von Chefcoach Thomas Obliers vor einigen Wochen übergangsweise betreut hatte.

"Es war eine tolle Zeit bei der Nationalmannschaft. Aber ich möchte einfach wieder mehr auf dem Platz stehen, was bei Auswahlmannschaften in dieser Taktung nicht möglich ist", sagte Hagedorn, die den Job am Rhein als "große Herausforderung" und "spannende Aufgabe" betrachtet. Hagedorn hatte sich am 4. April vom DFB-Team verabschiedet, das sich derzeit auf das Test-Länderspiel in Erfurt gegen Kanada vorbereitet. (dpa)