Ambitioniert

06.03.2018 Berlin. Jonathan Klinsmann hat sich von seiner ersten Saison beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC begeistert gezeigt. "Es ist großartig hier", sagte der Sohn des ehemaligen deutschen Nationalmannschaftskapitäns und Bundestrainers Jürgen Klinsmann.

Der 20-jährige Torhüter war im vergangenen Sommer aus den Vereinigten Staaten nach Berlin gewechselt, nachdem er zuvor in den USA für das College-Team der California Golden Bears gespielt hatte.

Die Unterschiede zwischen dem Fußball in Amerika und Deutschland seien gewaltig, sagte Klinsmann. Diese Herausforderung habe er aber unbedingt gewollt. Sein Ziel sei es, irgendwann Stammtorwart zu werden. Bei Hertha ist Klinsmann hinter Rune Jarstein und Thomas Kraft momentan aber nur die etatmäßige Nummer drei. "Das sind zwei hervorragende Torhüter vor mir", sagte Klinsmann, der für Herthas Profiteam bislang erst ein Pflichtspiel in der Europa League absolviert hat. Vorwiegend kommt er bei der U 23 des Hauptstadtclubs in der Regionalliga zum Einsatz. (dpa)