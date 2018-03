Nach drei Monaten Pause

07.03.2018 Mönchengladbach. Mittelfeldspieler Fabian Johnson ist nach drei Monaten Verletzungspause ins Mannschaftstraining bei Borussia Mönchengladbach zurückgekehrt. Der 30-Jährige absolvierte am Mittwoch nach Rückenproblemen die gesamte Einheit beim Fußball-Bundesligisten.

"Ich hatte keine Beschwerden und hoffe, dass das der nächste Schritt nach vorne war", sagte Johnson, der zuletzt am 3. Dezember gegen den VfL Wolfsburg (0:3) auflief. Eine schnelle Rückkehr in der Liga sei aber ausgeschlossen. "Ich werde zuvor sicher noch die eine oder andere Extraschicht absolvieren müssen", sagte Johnson. Am Samstag spielt Gladbach bei Bayer Leverkusen. (dpa)