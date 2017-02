Alle Stammspieler fit

23.02.2017 Wolfsburg. Wolfsburgs Trainer Valérien Ismaël hat einen Einsatz von Daniel Didavi in der Startelf am Freitag gegen Werder Bremen offen gelassen.

"Bei Daniel müssen wir immer eine Balance zwischen Belastung und Entlastung finden", sagte der Coach des niedersächsischen Fußball-Bundesligisten am Tag vor dem Heimspiel. "Momentan reagiert sein Knie gut", erklärte der VfL-Coach. Mittelfeldspieler Didavi hat wegen Verletzungen bisher nur acht Spiele bestritten und stand in den ersten beiden Partien nach seiner Operation nicht in der Startelf.

Ismaël kann personell aus dem Vollen schöpfen, alle Stammspieler sind einsatzbereit. Der Coach mahnte im Abstiegskampf gegen den Drittletzten aus Bremen Leidenschaft an. "Wir müssen das umsetzen, was gefragt ist, und mit Herz spielen", forderte der Coach, der als Spieler seine erste Bundesligastation in Bremen hatte. "Ich hoffe, dass wir diesmal unser schönes Gesicht zeigen", sagte der VfL-Trainer angesichts der wechselhaften Leistungen. (dpa)