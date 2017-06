Finanzielle Unterstützung

Klaus-Michael Kühne will den HSV weiter unterstützen.

01.06.2017 Hamburg. Investor Klaus-Michael Kühne ist bereit, den Hamburger SV bei Spielerkäufen weiter finanziell zu unterstützen.

"Ich habe Herrn Gisdol und Finanzchef Wettstein mitgeteilt: Jawoll, wenn überzeugende Vorschläge kommen, würde ich noch mal helfen", sagte Kühne im Interview des "Hamburger Abendblatt". "Gisdol muss jetzt sagen, was er braucht, und Todt muss sich bemühen, fündig zu werden." Sein Herz gehöre dem Verein, betonte der Unternehmer, der am Freitag 80 Jahre alt wird.

Kühne, der in der vergangenen Saison mehr als 30 Millionen Euro für Transfers bereitgestellt haben soll, meinte aber auch: "Die Anstrengungen, den Kader zu verstärken, waren selten von Erfolg gekrönt." Namhafte Profis seien diesmal nicht zu erwarten. "Welcher ehrgeizige Topspieler will derzeit zum HSV kommen? Die müssen Sie schon mit der Kneifzange holen." Das sei "vielleicht auch der falsche Weg. Ich kann ja nicht auch noch die laufenden Gehälter bezahlen, das muss der Verein schon selbst stemmen", sagte der Milliardär.

Er habe, beteuerte Kühne, nie durchgesetzt, einen bestimmten Spieler zu holen. "Das will ich auch gar nicht. Ich bin doch nicht so vermessen zu glauben, dass ich es besser weiß als die Experten." Der Logistik-Unternehmer und HSV-Anteilseigner versicherte: "Nein, ich will kein zweiter Abramowitsch werden."

Kühne hat aber große Träume: "Ich würde es gerne noch erleben, dass der HSV eine Trophäe gewinnt. Dass dies kurzfristig unrealistisch ist, weiß ich. Aber warum nicht in drei Jahren?"

Kühne lobte den HSV-Vorstandsvorsitzenden Heribert Bruchhagen, weil er Ruhe in den Verein gebracht habe. Er sei der "Exponent einer Sparpolitik". Aber er sieht in dem 68-Jährigen "eine Übergangslösung". (dpa)