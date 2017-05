20.05.2017 Ingolstadt. Der wackere FC Ingolstadt hat bei seiner Abschiedsvorstellung aus der Fußball-Bundesliga einen Sieg gegen den FC Schalke 04 verschenkt.

Beim 1:1 (1:1) hatte Angreifer Dario Lezcano den Siegtreffer in der 64. Spielminute auf dem Fuß. Der Fußball-Nationalspieler aus Paraguay scheiterte jedoch mit einem Foulelfmeter am besten Schalker, Torwart Ralf Fährmann.

Die Gäste konnten das Unentschieden nach der Roten Karte von Benjamin Stambouli wegen dessen Notbremse in Unterzahl halten. Pascal Groß hatte in seinem letzten Spiel für Ingolstadt den ersten Foulelfmeter der Partie zum 1:1 verwandelt (41.). Schalke war durch Donis Avdijaj bereits in der 2. Minute in Führung gegangen.

Die enttäuschenden Gelsenkirchener, die in der kommenden Saison eine Europapokalpause einlegen müssen, erwischten vor 15 200 Zuschauern einen optimalen Start im ausverkauften Ingolstädter Sportpark. Nach einem Eckball der Gastgeber ging es im Gegenzug flott nach vorne über Avdijaj, der den Angriff nach Doppelpass mit Nationalspieler Leon Goretzka erfolgreich vollendete. Die Königsblauen begannen forsch und hatten durch Goretzka sogar eine Gelegenheit zu erhöhen (11.).

Die Ingolstädter investierten insgesamt mehr. Schalke-Keeper Fährmann war häufig gefordert, unter anderem bei einem Freistoß aus 30 Metern von FCI-Spezialist Markus Suttner. Bis zum verdienten Ausgleich dauerte es aber. Und dabei half Naldo, der in der Schalker Abwehr nach fast drei Monaten Verletzungspause ein Comeback feierte. Der Brasilianer hatte Probleme bei der Ballannahme, Dario Lezcano störte ihn - und Naldo drückte ihn mit den Armen zu Boden. Der nach England wechselnde Groß verwandelte sicher vom Punkt.

Nach dem Seitenwechsel trat zunächst wieder Schalke in Aktion. Ein Schuss von Goretzka wurde abgeblockt. Danach verhinderte FCI-Torwart Ørjan Nyland mit einer feinen Parade einen Treffer von Naldo (50.). Auf der Gegenseite musste Fährmann nacheinander gegen Sonny Kittel und Lezcano das Ingolstädter Führungstor verhindern (52.).

Das schien zwölf Minuten später endgültig fällig: Lezcano bediente im Strafraum Groß, der von Stambouli regelwidrig am Abschluss gehindert wurde. Es gab Elfmeter für den FCI und Rot für den foulenden Franzosen. Der gefoulte Groß überließ Lezcano die Ausführung, aber dessen Schuss konnte Fährmann halten. In Überzahl wollten die Ingolstädter Profis unbedingt noch den Sieg feiern, aber auch ein letzter Schussversuch von Lezcano landete in den Armen von Fährmann. (dpa)