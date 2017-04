Kellerduell

07.04.2017 Ingolstadt. Der FC Ingolstadt möchte eine bislang optimal verlaufene Englische Woche mit einem historischen Sieg krönen. Der Tabellenvorletzte konnte in der Fußball-Bundesliga noch nie drei Siege am Stück feiern.

Das ist nach dem 2:1 im Heimspiel gegen den FSV Mainz und dem 3:2 im Derby beim FC Augsburg am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Darmstadt 98 möglich. "Wir wollen die Englische Woche erfolgreich beenden - mit einem Heimsieg", sagte Trainer Maik Walpurgis.

Im optimalen Fall könnte der Tabellenvorletzte in der abschließenden Partie des 28. Spieltages bis auf einen Punkt an den Relegationsrang 16 und sogar Platz 15 heranrücken, der den direkten Klassenverbleib bedeuten würde. Walpurgis hatte beim 1:0-Hinspielsieg in Darmstadt sein Bundesligadebüt als Trainer gefeiert. Es war am 11. Spieltag auch der erste Saisonsieg der katastophal gestarteten Ingolstädter. (dpa)