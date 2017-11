HSV-Youngster

16.11.2017 Hamburg. Der einstige Torjäger Horst Hrubesch lobt Junioren-Nationalspieler Fiete Arp von Bundesligist Hamburger SV in den höchsten Tönen.

"Fiete ist komplett", sagte der 66 Jahre alte frühere HSV-Stürmer dem "Stader Tageblatt". "Er ist zu seinen athletischen Voraussetzungen schnell, technisch ein guter Spieler und verfügt über eine hohe Spielintelligenz. Er ist nicht nur fußballerisch komplett, es sind auch seine Laufwege und das Auge für die Mitspieler."

Hrubesch stellte fest: "Es gibt eigentlich nichts, was ihm fehlt." In der Bundesliga hat Arp zwei Tore in drei Einsätzen erzielt. Hrubesch beklagte, dass der HSV bereits in der Vergangenheit über Talente verfügte, die aber abwanderten. "Entweder hat man sie nicht erkannt oder man hatte nicht die Geduld, ich kann es auch nicht erklären", sagte der frühere DFB-Jugendtrainer. (dpa)