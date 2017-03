"Geht um sehr, sehr viel Geld"

Sandro Wagner hat ein Millionenangebot aus China ausgeschlagen: "Alles in allem bin ich hier in der Liga noch nicht fertig."

02.03.2017 Zuzenhausen. Bundesliga-Stürmer Sandro Wagner von 1899 Hoffenheim hat ein millionenschweres Angebot aus China nach mehreren Tagen Bedenkzeit abgelehnt.

"Bei so einem Angebot muss man sich natürlich Gedanken machen. Das hat mich schon ein paar Tage sehr intensiv beschäftigt. Da bin ich ehrlich. Da geht es um sehr, sehr viel Geld", sagte der 29-Jährige der "Bild"-Zeitung und bestätigte damit einen "Sport Bild"-Bericht vom Vortag.

Den Artikeln zufolge wollte der Super-League-Club Tianjin Quanjian den Hoffenheimern eine Ablösesumme von mehr als 25 Millionen Euro und dem Spieler ein Jahresgehalt von mehr als 10 Millionen Euro bieten. "Alles in allem bin ich hier in der Liga noch nicht fertig", sagte Wagner. "Ich habe bis zum Sommer persönliche und berufliche Ziele, die ich erreichen möchte und durch einen Wechsel jetzt im Winter gefährdet hätte." Der Stürmer hofft auf eine Berufung in die Nationalmannschaft und möchte mit den Hoffenheimern in dieser Saison einen internationalen Wettbewerb erreichen. (dpa)