Vertrag bis 2022

21.08.2018 Zuzenhausen. 1899 Hoffenheim hat vor dem Auftakt in die neue Saison der Fußball-Bundesliga den Vertrag mit Kapitän Kevin Vogt langfristig verlängert. Der Verteidiger unterschrieb vorzeitig einen neuen Kontrakt bis zum 30. Juni 2022, wie die Kraichgauer mitteilen.

Der 26-Jährige, der im Sommer 2016 vom 1. FC Köln zu den Hoffenheimern gewechselt war, löste in diesem Sommer Eugen Polanski als 1899-Kapitän ab. "Es sind nicht immer die vermeintlich spektakulären Neuverpflichtungen, sondern vor allem die Arbeit am bereits bestehenden Kader, die eine nachhaltige Planung ausmachen", sagte Sportchef Alexander Rosen.

Zuvor waren in Kerem Demirbay, Pavel Kadeřábek und Andrej Kramarić bereits drei weitere Leistungsträger mit längerfristigen Verträgen ausgestattet worden. Am Freitag starten die Kraichgauer mit einem Gastspiel beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München in die Bundesliga-Saison. (dpa)