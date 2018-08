Nach Oberschenkelprellung

28.08.2018 Zuzenhausen. 1899 Hoffenheim kann nach der Verletzung von Kevin Vogt im Bundesliga-Auftaktspiel beim FC Bayern München (1:3) wieder voll auf seinen Kapitän bauen.

Der 26-Jährige absolvierte nach einem Lauftraining die Nachmittagseinheit am Dienstag wieder mit dem Team von Trainer Julian Nagelsmann. Vogt hatte bei der Niederlage in München eine Oberschenkelprellung erlitten und musste vorzeitig ausgewechselt werden. Nun könnte er bereits am Samstag gegen den SC Freiburg wieder mitwirken. Erst vor einer Woche hatte der umworbene Innenverteidiger seinen Vertrag bei den Kraichgauern bis 2022 verlängert. (dpa)