19.12.2017 München. Vor dem Pokal-Hit gegen Borussia Dortmund hat Bayern-Trainer Jupp Heynckes die Bedeutung des Münchner Star-Angreifers Robert Lewandowski hervorgehoben.

"Er ist sicher einer der besten Mittelstürmer der Welt, da gibt es sicher nicht viele, die die Qualität haben", sagte Heynckes in München. Beim Achtelfinale am Mittwoch (20.45 Uhr) zwischen dem FC Bayern und dem BVB stehen wie immer in diesem Duell auch die Torjäger im Fokus. Aubameyang war vor dem Spiel allerdings angeschlagen. "Er ist ein klasse Spieler, ein Torjäger", sagte Heynckes. "Ich gehe davon aus, dass er dabei sein wird."

Viel Lob gab es auch für einen weiteren Offensivakteur, den Münchner Kingsley Coman. "Das wird schon ein Garant für spätere Jahre", sagte Heynckes über denn bis 2020 an den Club gebundenen Flügelspieler. Der 21-Jährige werde "vielleicht irgendwann ein absoluter Führungsspieler". (dpa)