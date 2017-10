Bundesliga kompakt

Grund zum Feiern: Schalkes Mannschaft nach dem 2:0-Sieg in Berlin.

14.10.2017 München. Borussia Dortmund verliert erstmals in dieser Saison, während Jupp Heynckes perfekt in seine vierte Amtszeit beim FC Bayern startet. Der Hamburger SV rutscht dagegen immer tiefer in die Krise. Für Hoffenheim und Hannover wird es ganz spät ganz bitter.

Erste Schlappe für Borussia Dortmund, Einstand nach Maß für Jupp Heynckes bei seinem Comeback auf der Trainerbank des FC Bayern München: Nach dem achten Spieltag der Fußball-Bundesliga ist die Tabellenspitze wieder zusammengerückt.

Dortmund musste sich nach 41 Spielen ohne Niederlage im eigenen Stadion RB Leipzig mit 2:3 (1:2) geschlagen geben. Nach zuletzt zwei sieglosen Spielen erledigte Fußball-Rekordmeister Bayern die Pflichtaufgabe gegen den SC Freiburg souverän und locker mit 5:0 (2:0).

Die TSG 1899 Hoffenheim, die gegen den FC Augsburg im heimischen Stadion nicht über ein 2:2 (0:0) hinauskam, verlor Platz drei an Leipzig. In ganz anderen Tabellenregionen befindet sich dagegen der Hamburger SV, der nach dem 2:3 (1:1) beim FSV Mainz 05 auch das sechste Spiel nacheinander ohne Sieg blieb.

Die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol rutscht damit immer tiefer in die Krise, die der FC Schalke 04 durch das 2:0 (0:0) bei Hertha BSC gerade noch abgewendet hat. Nach zuvor drei sieglosen Partien sorgten Nationalspieler Leon Goretzka (54. Minute) mit seinem Elfmetertreffer und Angreifer Guido Burgstaller (79.) dafür, dass die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco auf den fünften Platz vorrückte. Dem HSV halfen dagegen auch die Tore von Sejad Salihovic (90.+2) und Walace (9.) nicht. Alexandru Maxim (2.), Stefan Bell (52.) und Danny Latza (58.) trafen für Mainz.

In Dortmund sahen 80 000 Zuschauer ein rassiges Spitzenspiel mit fünf Toren, zwei Elfmetern und zwei Platzverweisen. Dem BVB nutzten auch zwei Treffer von Pierre-Emerick Aubameyang nichts, da Leipzig seine Möglichkeiten besser verwertete und auch mit dem Glück im Bunde war. Marcel Sabitzer, Yussuf Poulsen und Jean-Kevin Augustin trafen für die Sachsen.

Die Bayern bleiben als Zweiter ärgster Verfolger von Borussia Dortmund. Heynckes setzte bei seinem Comeback mit Jérôme Boateng, David Alaba, Javi Martínez, Arjen Robben und Thomas Müller auf fünf Akteure, mit denen er 2013 das Triple gewonnen hatte. Die Tore aber schossen andere. Ein Eigentor von Freiburgs Julian Schuster (8.) leitete den ungefährdeten Sieg ein, Coman (42.), Thiago (63.), Robert Lewandowski (75.) und Joshua Kimmich (90.+3) erhöhten für Heynckes' Team.

Für die Hoffenheimer von Trainer Julian Nagelsmann erzielte Mark Uth (85.) kurz vor Schluss das 2:1 - per Eigentor traf Hoffenheims Kevin Vogt (89.) aber noch zum späten Ausgleich für die Gäste. Zuvor hatte Benjamin Hübner (52.) die TSG in Führung gebracht, Michael Gregoritsch (75.) war für Augsburg erfolgreich.

Einen bitteren K.o. erlebte Hannover 96 beim 1:2 (1:1) gegen Eintracht Frankfurt - Ante Rebic erzielte in der 90. Minute den Siegtreffer für die Gäste und besiegelte damit die zweite Niederlage des Aufsteigers unter Trainer André Breitenreiter. Sebastien Haller (10.) für Frankfurt und Salif Sané (36.) erzielten die weiteren Tore. (dpa)