Faserriss im Oberschenkel

26.03.2017 Berlin. Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss erneut länger auf Mitchell Weiser verzichten. Beim 1:0-Sieg der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen England zog sich der Fußballprofi nach "Bild"-Angaben einen Faserriss im linken Oberschenkel zu und fällt demnach etwa zwei bis vier Wochen aus.

Das habe die Untersuchung in Berlin ergeben. "Das tut uns richtig weh! Das ist die gleiche Stelle, an der Mitch sich schon Ende des letzten Jahres in Leipzig verletzt hatte und früh runter musste", sagte Hertha-Trainer Pal Dardai dem Blatt. Der 22-jährige Weiser hatte dem Tabellenfünften danach mehr als zwei Monate gefehlt.

John Anthony Brooks verließ das US-Team nach dem 6:0 in der WM-Qualifikation gegen Honduras nach Bild-Angaben wegen eines Infekts früher als geplant. Ob der Verteidiger am kommenden Freitag im Heimspiel gegen Hoffenheim auflaufen kann, ist noch unklar. (dpa)