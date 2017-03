09.03.2017 Berlin. Hertha BSC kann im dritten Saison-Duell mit Borussia Dortmund auf Torjäger Vedad Ibisevic setzen. Der bosnische Stürmer ist nach einer überstandenen Muskelverhärtung beim Tabellen-Fünften der Fußball-Bundesliga wieder voll ins Training eingestiegen.

"Er hat keine Probleme mehr, er wird spielen", sagte Hertha-Trainer Pal Dardai. Auch Mitchell Weiser steht nach dreimonatiger Verletzungspause zumindest für einen Kurzeinsatz wieder bereit.

Dagegen fehlen die Defensivspieler Fabian Lustenberger (Schambeinentzündung) und Jordan Torunarigha sowie Mittelfeldmann Alexander Esswein (beide Infekt) für die Partie am Samstag gegen den Liga-Dritten BVB. Das Olympiastadion wird mit über 74 000 Zuschauern wahrscheinlich ausverkauft sein. Es gibt nur noch wenige Restkarten. In der Liga (1:1) und im Pokal (Aus im Elfmeterschießen) hatte Hertha in dieser Saison in Dortmund schon zweimal knapp vor einem Erfolg gestanden. (dpa)