Bundesliga-Auftakt

12.08.2019 Berlin (dpa) – Hertha-Trainer Ante Covic hat nach dem erfolgreichen Pokal-Auftakt seinen Fokus auf seine Premiere als Bundesliga-Coach geschärft.

"Wenn du auswärts gegen den deutschen Meister spielst, hast du den schwersten Gegner vor der Flinte am ersten Spieltag. Trotzdem ist die Vorfreude sehr groß, wenn du die Saison eröffnest und wir alle bei null starten", sagte Covic am Montagvormittag im Hinblick auf das Gastspiel in der Allianz-Arena am Freitag (20.30 Uhr/ZDF).

Die Generalprobe im DFB-Pokal löste seine Mannschaft mit dem 5:1-Erfolg beim Regionalligisten VfB Eichstätt souverän. Trotz des Klassenunterschiedes nimmt der 43-Jährige etwas mit in die bayerische Landeshauptstadt: "Dadurch, dass wir so souverän aufgetreten sind, kommt der Glaube noch mehr an das, was wir versuchen zu erzeugen", erklärte Covic, der im Sommer das Hertha-Idol Pal Dardai auf der Cheftrainer-Position abgelöst hatte und offensiver spielen möchte.

Ein Kandidat für eine offensive Möglichkeit ist Rekordeinkauf Dodi Lukebakio, der im Pokal als Einwechselspieler sein Hertha-Debüt gab. In drei, vier Aktionen habe er schon gezeigt, "welche individuelle Klasse" der Belgier habe. Und in der letzten Vorsaison hatte sich Herthas Rekordeinkauf als Düsseldorfer Leihspieler beim sensationellen 3:3 der Fortuna in München als "Bayern-Schreck" präsentiert und alle drei Tore erzielt. (dpa)