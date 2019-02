10.02.2019 Düsseldorf. Fast alle Spitzenteams gewinnen am 21. Spieltag der 2. Bundesliga ihre Partien. Heidenheim schafft den Sprung auf Platz vier hinter Köln und Berlin. Tabellenführer HSV muss erst am Montag ran.

Das Rennen um die Aufstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga wird immer spannender.

Der 1. FC Heidenheim gewann am Sonntag beim abstiegsbedrohten SV Darmstadt 98 mit 2:1 (1:0). Holstein Kiel musste sich allerdings mit einem 1:1 (1:1) beim 1. FC Magdeburg zufrieden geben und verpasste einen Sprung nach vorn. "Wir wollen in den nächsten Spielen alles raushauen und unsere Spiele gewinnen", sagte Kiels Torhüter Kenneth Kronholm trotzig nach dem Remis: "Mal sehen, was im Mai dabei rauskommt."

In der dritten Sonntagspartie landete Ex-Bundesligist FC Ingolstadt im Kellerduell mit Erzgebirge Aue einen wichtigen 3:0-Auswärtssieg, bleibt als Tabellen-17. punktgleich mit Schlusslicht MSV Duisburg aber stark gefährdet. "Wir haben wieder zu Null gespielt. Das Selbstvertrauen müssen wir mitnehmen in die nächsten Spiele", sagte Ingolstadts Trainer Jens Keller nach dem höchsten Sieg seit rund einem Jahr. Immerhin ist eine Rettung wieder in Sichtweite.

Tabellenführer Hamburger SV (40 Punkte) kann mit einem Sieg am Montagabend (20.30 Uhr) gegen Dynamo Dresden den alten Abstand zu den übrigen Teams wieder herstellen. Härtester Verfolger ist der 1. FC Köln (39), der schon am Freitag klar mit 4:1 gegen den FC St. Pauli gewonnen hatte. Den Aufstiegsrelegationsplatz belegt Union Berlin (37) nach dem 2:0 am Samstag gegen den SV Sandhausen. Mit den Eisernen punktgleich sind nun Heidenheim und St. Pauli.

Die Kiezkicker sind der Verlierer des Spieltags, weil sie als einziges Spitzenteam am 21. Spieltag eine Niederlage hinnehmen mussten und mit 35 Zählern etwas den Anschluss verloren. "Das müssen wir so hinnehmen. Und dieser Cordoba ist halt richtig gut", sagte St. Paulis Defensivstratege Marvin Knoll.

Die St.-Pauli-Pleite fiel am Freitag in Köln gleich ziemlich deftig aus. Gefeierter Mann des Abends im mit 50.000 Zuschauern ausverkauften RheinEnergieStadion war FC-Stürmer Jhon Cordoba, der die Hanseaten mit dem ersten Dreierpack seiner Karriere fast im Alleingang besiegte. Kein Wunder, dass der Kolumbianer das Spielgerät gar nicht mehr hergab. "Alle Spieler sollen unterschreiben und dann nehme ich den Ball mit nach Hause", sagte der 25-Jährige, der nach seinem Wechsel 2017 von Mainz keinen leichten Stand hatte. "Ja, das war heute mein bester Tag, seitdem ich in Köln bin. Ich werde das alles mit meiner Familie genießen."

Trainer Markus Anfang ist froh, dass er neben Top-Torjäger Simon Terodde, der das vierte FC-Tor beisteuerte und schon 23 Saisontreffer erzielte, einen weiteren treffsicheren Stürmer hat. "Er hatte eine schwierige Zeit. Aber er hat sich auch richtig reingehängt, dafür belohnt er sich gerade", sagte Anfang über Cordoba. (dpa)