13.11.2018 Heidenheim. Fußball-Zweitligist muss erneut auf seinen besten Angreifer Robert Glatzel verzichten. Der 24-Jährige zog sich im Training einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu.

Wann er wieder ins Training einsteigen könne sei unklar, hieß es in der Mitteilung. Glatzel, der in der 2. Liga in dieser Saison bereits sieben Tore geschossen hat, hatte erst am Samstag beim 1:1 gegen den FC St. Pauli sein Comeback gegeben. Zuvor war er ebenfalls mit einem Muskelfaserriss wochenlang ausgefallen. Wegen der Länderspielpause hat Heidenheim seine nächste Partie erst am 25. November gegen den SC Paderborn. (dpa)