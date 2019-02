Vertrag erneuert

01.02.2019 Heidenheim. Marc Schnatterer hält dem Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim auch weiterhin die Treue. Der Kapitän verlängerte seinen im Sommer 2020 auslaufenden Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis 30. Juni 2021.

"Ich habe vor ein paar Jahren schon einmal gesagt: Heidenheim passt zu mir und ich passe nach Heidenheim. Daran hat sich auch im Jahr 2019 nichts geändert", sagte der Mittelfeldspieler in einer Vereinsmitteilung. Schnatterer spielt seit 2008 für den FCH. In 378 Pflichtspielen für die Württemberger in der Zweiten, Dritten und in der Regionalliga sowie im DFB-Pokal erzielte er insgesamt 114 Tore und gab 113 Torvorlagen. (dpa)