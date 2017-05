Rückkehr in die in Bundesliga

21.05.2017 Sandhausen. Hannover 96 hat den sofortigen Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga geschafft. Die Niedersachsen besiegelten am 34. Spieltag mit einem 1:1 (0:0) beim SV Sandhausen letzte Restzweifel an der Rückkehr ins Oberhaus.

Weil der VfB Stuttgart zeitgleich die Würzburger Kickers mit 4:1 besiegte, beendet 96 die Spielzeit in der 2. Bundesliga auf Rang zwei. Vor 12 470 Zuschauern, davon eine überwältigende Mehrheit Gästefans aus Hannover, schoss Thomas Pledl (57. Minute) die bereits geretteten Hausherren in Führung, bevor Florian Hübner (60.) mit dem schnellen Ausgleich den Aufstieg von 96 endgültig sicherte. (dpa)