Testspiel-Pleite

Blamierte sich mit seinem Team in Bielefeld: Hannover-Coach Thomas Doll.

22.03.2019 Bielefeld. Nach der Niederlagen-Serie der vergangenen Wochen hat sich Hannover 96 nun auch während der Länderspiel-Pause blamiert. Der Tabellenvorletzte der Fußball-Bundesliga verlor ein Testspiel beim Zweitliga-Club Arminia Bielefeld mit 0:5 (0:3).

Zweimal Keanu Staude (10. und 23. Minute), zweimal Andreas Voglsammer (51./68.) sowie Fabian Klos (25.) schossen die Tore für die Arminia. Hannover verlor zudem Stürmer Jonathas wegen eine Gelb-Roten Karte (88.) und Verteidiger Kevin Wimmer, der in der 62. Minute einen Ellbogen ins Gesicht bekam. 96-Trainer Thomas Doll gab in dieser Partie zwar auch Reservisten wie Uffe Bech oder Florent Muslija eine Chance, setzte aber auch mehrere Stammspieler wie Walace oder Genki Haraguchi ein.

In der Bundesliga verloren die Niedersachsen in der Rückrunde bislang acht von neun Spielen. Nächster Gegner nach der Länderspielpause ist am 31. März der FC Schalke 04. (dpa)