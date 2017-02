Ausfall für mehrere Wochen

19.02.2017 Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf muss vorerst auf Adam Bodzek verzichten. Der defensive Mittelfeldspieler hat sich während der 0:1 (0:1)-Niederlage bei der SpVgg Greuther Fürth in einem Zweikampf an der rechten Hand verletzt.

Eine Untersuchung ergab eine Mittelhandknochen-Fraktur, teilte der Fußball-Zweitligist mit. Der 31-Jährige müsse voraussichtlich operiert werden und falle daher für mehrere Wochen aus. Der ehemalige Fortuna-Kapitän, der in dieser Saison bislang in 18 Partien eingesetzt wurde und ein Tor erzielte, hatte am Samstag in Fürth trotz seiner Verletzung durchgespielt. (dpa)