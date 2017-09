Gisdol optimistisch

Fährt trotz dreier Pleiten in Folge optimistisch nach Leverkusen: HSV-Trainer Markus Gisdol.

23.09.2017 Leverkusen. Der Hamburger SV strebt nach drei Zu-Null-Niederlagen in Serie in der Fußball-Bundesliga die sportliche Wende an.

"Ich erwarte, dass sich uns auch in Leverkusen gute Chancen bieten werden. Die müssen wir nutzen", sagte HSV-Trainer Markus Gisdol vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (18.00 Uhr) bei Bayer Leverkusen.

Hamburg verlor gegen RB Leipzig (0:2), in Hannover (0:2) und gegen Dortmund (0:3) ohne eigenen Torerfolg. "Wir haben in Hannover kein gutes Spiel gemacht, aber gegen Dortmund wieder ein anderes Gesicht gezeigt. Jetzt geht es darum, dieses Gesicht auch in Leverkusen zu präsentieren", befand HSV-Verteidiger Kyriakos Papadopoulos.

Leverkusen ist seit acht Heimspielen gegen den HSV unbesiegt, die zurückliegenden fünf Duelle gewann alle die Werkself. Bayer kam aber schwer in die Saison und konnte erst einen Sieg feiern. Mit einem Erfolg kann Bayer (vier Punkte) den HSV (sechs Punkte) in der Tabelle überholen und die Krise bei den Hanseaten verschärfen.

Bei der Leverkusenern steht der Argentinier Lucas Alario vor seinem Debüt, nachdem er die Freigabe vom Weltverband erhalten hat. "Er ist zwar immer noch neu da, aber man sieht schon, dass er weiß, wo das Tor steht", erklärte Bayer-Coach Heiko Herrlich. (dpa)